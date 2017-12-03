Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi nefes kesti. Siyah beyazlılar üstün bir futbol sergiledikleri derbiyi 3-0 kazanırken teknik direktör Yılmaz Vural mücadeleyi değerlendirdi.

Konuk yazar olarak dev derbiyle ilgili görüşlerini kaleme alan Vural, "Maçın 3-0 bittiğine bakmayın, daha farklı olabilirdi" yorumunda bulundu.

"COŞKULU BİR GALATASARAY OLMAZ DEMİŞTİM"

İşte Vural'ın derbi sonrası yazısı:

"Maçın kadrolarına bakıyoruz. Tartışılacak bir şey yok. İki takım da ideal kadrolarıyla sahaya çıktılar. Dünkü yazıma bakarsanız Tudor'un bu maçlardaki oyun tarzını yorumlamıştım. Coşkulu bir Galatasaray olmaz demiştim. Dolayısıyla Galatasaray maalesef yine her zamanki gibi bir derbi maçını kazanmama duygusuyla sahaya çıkmıştı. Çünkü oyun başlar başlamaz Beşiktaş, ceza sahasına kadar geldi.

"OYUNUN ŞEKLİ BAŞTA BELLİ OLDU"

Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaş gösterdi ki baskılı oynayacak kendi sahasında. İlk şutla bu mesajı verdi. İlk 20 dakikaya bakıldığında yüzde 70'e yüzde 30 topla oynama Beşiktaş üstünlüğü ile geçti. Bu, şu anlama geliyor: Galatasaray topu Beşiktaş'a bırakacak, siyah-beyazlılar atak yapacak, Galatasaray kendi sahasında topu kapıp kontratak oynayacak. Oyunun şekli başta belli oldu.

"HAKEMİN TEK ELEŞTİRİLECEĞİ YER, OĞUZHAN'IN POZİSYONU"

Galatasaray'ın bir iki pozisyonu vardı. Sanki bu oyun anlayışı değişecek gibiydi. Feghouli'nin pozisyonu, bir de yüzde 100 Rodrigues'in kaçırdığı bir pozisyon var. Ondan sonra oyun tamamen Beşiktaş'ın kontrolüne geçti. Dakika 34'ten sonra adeta Galatasaray kalesini ablukaya aldılar. 38'de iki üç kaçan pozisyon öncesinde Fırat Aydınus'un avantaj diye bıraktığı yüzde 100 bir pozisyon yani Ndiaye'nin Oğuzhan'ı düşürdüğü pozisyon akabinde maç boyunca hakemin tek eleştirilecek tarafıydı denilebilir. Bu pozisyon bolluğu içinde ilk yarı 0-0 sonuçlandı."

"ANTRENÖR KALİTESİ BELİRLEDİ"

"Galatasaray, ikinci devre Beşiktaş'ın bu kadar atak oyununa karşı ısrarla ilk yarıdaki oyun anlayışını devam ettirdi. 46'da Gökhan'ın ortasını Muslera'nın elinden kaçırması ve Cenk'in golü sonrası Beşiktaş adeta azdı diyebilirim. Tarihte Galatasaray bu kadar silik bir ikinci devre oynamamıştır herhalde. Maçın 3-0 bittiğine bakmayın, bu sonuç daha farklı olabilirdi. Beşiktaş, oyunun sonuna kadar onlarca pozisyon kaçırdı. Tudor'un hamleleri sisteme ve sahaya yansımadı, oyuncu değişikliğinin ötesine gidemedi. Sonuç olarak, futbolda korkunun ecele faydası yok. Bu, Galatasaray bile olsanız geçerli. Tudor, sezon başından beri derbi maçlarında aldığı sonuçlar itibariyle herkesin onunla ilgili tereddütlerini bir yerde doğrular gibi. Bu maçlarda antrenör kalitesi oyun üstünde önemli bir faktördür. Çünkü takımını oynatmak istediği felsefe sonucu çok etkiler. Şimdi Fenerbahçe, Başakşehir ve Kayseri'nin alacağı sonuçlar, Galatasaray'ın devrenin bitimine üç hafta kala sıkıntılara girmesi olası. Alacağı sonuçlarla doğru orantılı bir operasyonla Cimbom'un kaderi değişebilir. Çünkü Tudor bu konuda rüştünü ispat edemedi."

Kaynak: haberinburada