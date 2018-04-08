Spor Toto 1. Lig'de 30. haftada zirvede yer alan Çaykur Rizespor, tehlikeli bölgeden kurtulmak için şiddetle puana ihtiyacı olan Eskişehirspor'a acımadı: 4-1.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren ev sahibi ekip, 1 ve 9. dakikalarda Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. 45'te Samu'nun penaltı golü ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

SON GOL ES-ES'TEN GELDİ

İkinci yarıda da durmayan Karadeniz ekibi 65'te Süleyman Koç'la farkı 4'e çıkardı: 4-0. 84'te konuk ekipten Hüseyin Acar skoru ilan etti: 4-1.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 59'a yükselterek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Eskişehirspor ise 31 puanda, tehlike bölgesinin içinde kaldı.

Kaynak: haberinburada