YILMAZ VURAL, ESKİŞEHİRSPOR'UN BAŞINDAKİ İLK MAÇINDA Ç. RİZE'DEN FARK YEDİ
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaşan Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'a 4-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 30. haftada zirvede yer alan Çaykur Rizespor, tehlikeli bölgeden kurtulmak için şiddetle puana ihtiyacı olan Eskişehirspor'a acımadı: 4-1.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren ev sahibi ekip, 1 ve 9. dakikalarda Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. 45'te Samu'nun penaltı golü ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
SON GOL ES-ES'TEN GELDİ
İkinci yarıda da durmayan Karadeniz ekibi 65'te Süleyman Koç'la farkı 4'e çıkardı: 4-0. 84'te konuk ekipten Hüseyin Acar skoru ilan etti: 4-1.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 59'a yükselterek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Eskişehirspor ise 31 puanda, tehlike bölgesinin içinde kaldı.
Kaynak: haberinburada
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