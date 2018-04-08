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Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un Başındaki İlk Maçında Ç. Rize'den Fark Yedi
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Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un Başındaki İlk Maçında Ç. Rize'den Fark Yedi

YILMAZ VURAL, ESKİŞEHİRSPOR'UN BAŞINDAKİ İLK MAÇINDA Ç. RİZE'DEN FARK YEDİ

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaşan Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'a 4-1 mağlup oldu.

Tarih : 08 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un Başındaki İlk Maçında Ç. Rize'den Fark Yedi(8/10)4

Spor Toto 1. Lig'de 30. haftada zirvede yer alan Çaykur Rizespor, tehlikeli bölgeden kurtulmak için şiddetle puana ihtiyacı olan Eskişehirspor'a acımadı: 4-1.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren ev sahibi ekip, 1 ve 9. dakikalarda Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. 45'te Samu'nun penaltı golü ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

SON GOL ES-ES'TEN GELDİ

İkinci yarıda da durmayan Karadeniz ekibi 65'te Süleyman Koç'la farkı 4'e çıkardı: 4-0. 84'te konuk ekipten Hüseyin Acar skoru ilan etti: 4-1.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 59'a yükselterek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Eskişehirspor ise 31 puanda, tehlike bölgesinin içinde kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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