YILMAZ VURAL YENİ TAKIMI İLE İLK İDMANINA ÇIKTI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.
YARDIMCI ANTRENÖRLER BELLİ OLDU
Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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