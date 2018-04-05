Dünyaca Ünlü Yıldıza Hapis Cezası Verildi
Bursaspor Başkanı Acı Gerçeği Açıkladı: Puan Silmeler Başlayacak
Yılmaz Vural Yeni Takımı İle İlk İdmanına Çıktı
Son Dakika! İran'da Düşen Jetin Uçuş Veri Kaydedicisi Bulundu
Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga'ya 99-91 Mağlup Oldu
Boston Celtics Forması Giyen Kyrie Irving Sezonu Kapattı
Çin, Abd'nin Ambargosuna Karşı Dtö'ye Başvurdu
Fitch, Abd'nin Kredi Notunu Açıkladı
Eskişehir'de Ölüm Saçan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Pentagon, Trump'ın 'suriye'den Çekileceğiz' Sözlerini Yalanladı
Hakkari'de Askeri Araç Devrildi: 17 Yaralı
Milan, Gennaro Gattuso'nun Sözleşmesini Uzattı
Cengiz Ünder'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu
Vakıfbank Cev Kadınlar Şampiyonlar Liginde Final Four'a Kaldı
Yürekleri Ağza Getiren Hastane Yangınından Çarpıcı Kareler
Dirk Kuyt Teknik Direktörlüğe Başlıyor! İşte Çalıştıracağı Takım
Beşiktaş'tan Resmi Demba Ba Açıklaması Geldi!
Eski Galatasaraylı Dzemaili, İtalya'da Yumruklu Saldırıya Uğradı
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Everton Yolunda
Jandarma 3 Bin 560 Astsubay Alacak

Yılmaz Vural yeni takımı ile ilk idmanına çıktı

YILMAZ VURAL YENİ TAKIMI İLE İLK İDMANINA ÇIKTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Yılmaz Vural Yeni Takımı İle İlk İdmanına Çıktı(5/10)1

Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

YARDIMCI ANTRENÖRLER BELLİ OLDU

Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yılmaz  Vural  Yeni  Takımı  İle  İlk  İdmanına  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER