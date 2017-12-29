Türkiye Kupasında Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı
Hollywood Yıldızlarının Katılımıyla Açılışı Yapılan Mardan Hotel İflas Etti
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sahaya İndi
Samsunspor'da Başkan Ve Yöneticiler İstifa Etti
Gamze Özçelik'ten Kudüs Tepkisi! Mescid-İ Aksa'ya Gitti
Başkan Resmen Açıkladı: Sow'a Teklifimizi Yaptık
Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Polat'ı Bekleyen Tehlike!
Süper Lig 18 Ve 19. Hafta Programı Açıklandı
Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar
Anadolu Efes Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı
Trabzonsporlu Emmanuel Mas: Boca Juniors'ta Oynamak İstiyorum
Uber'in Hisseleri, Japon Softbank'a Satıldı
Antalyaspor'da El Kabir'in Kiloları Olay Oldu
Kredi Kartları Faiz Oranı Değişmedi
Araç Sahipleri Dikkat: Vergi Harcına Yeni Yıl Zammı
Everton Cenk Tosun İçin Beşiktaş'a 20 Milyon Euro Teklif Etti
Bakanın Asgari Ücret Açıklamasına İşçi Kesiminden Anında Tepki Geldi: Katılmıyoruz!
Bakan, 2018 Kosgeb Bütçesini Ve Destek Verilecek Sektörü Açıkladı
Beşiktaş'ın Yıldızlarına İngiltere'den Teklif Yağıyor
Gennaro Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Övgü Dolu Sözler

Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar

YILMAZ VURAL'DAN GALATASARAY İTİRAFI: FATİH TERİM'DEN ÖNCE BENİ ARADILAR

Teknik direktör Yılmaz Vural, Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda Fatih Terim'den önce Galatasaray'da yönetime yakın isimlerin kendisini aradığını itiraf etti.

Tarih : 29 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar(7/10)3

Türk futbolunun renkli simalarından biri olan teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'da Igor Tudor'un ayrılığından sonra kendisine teklif gelip gelmediği konusuna da yanıt verdi. "Tudor gönderilince Galatasaray'da direkt yönetimden olmasa bile çok yakın insanlar aradı ve yönetim kurulunun yarısına yakını seni Galatasaray'da istiyor, dediler" yanıtını verdi.

"FATİH TERİM'İN GALATASARAY'A GELİŞİ İYİ OLDU"

Yılmaz Vural, Fatih Terim'in gelişiyle ilgili olarak ise, "Biz bunu çarşamba konuştuk. Cuma günü Fatih Hoca geldi. Bir yere birilerini getirirken bir takım dengeler vardır. Çünkü Fatih Hoca Galatasaray'ın bir ismidir. Dolayısıyla orada 4 tane arka arkaya şampiyonluğu var, UEFA şampiyonluğu var. Şöyle bir isim var ortada. Bakın o geldikten sonra Galatasaray'da olaylar bir anda duruldu. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişi iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"BU TÜRKİYE'NİN KEPAZELİĞİ"

Yılmaz Vural, çok sayıda takımı çalıştırması ile ilgili olarak da "33 yılda 33 takım çalıştırdım. Bu başarı mı başarısızlık mı değil, Türkiye'nin kepazeliği" açıklaması yaptı.

" GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Göksel Gümüşdağ ile çok çalışmak isterim. Abdullah Avcı'nın yerinde olmak isterdim. Abdullah Hoca yeri geldi 11 maç kaybetti ama görevden alınmadı. Orada herkes kendi görevini yapıyor. Ne yaparsa yapsın, karışmıyorlar. Oyuncular da bunu biliyor. Başakşehir'in başarısını buna bağlıyorum. Bir anda buralara gelmediler. İsim değiştirdi ve geçmişi çok eskiye dayanıyor. O günden bugüne Abdullah Avcı ile Göksel Bey çok başarılı gidiyor. Her şeyi Abdullah Avcı'ya teslim etmiş. İdari boyutu onda, saha içi Abdullah Hoca'da. Altyapısı müthiş, stadyumları çok iyi ve çok önemli oyuncular alıyorlar. Durup dururken başarı ortaya çıkmıyor. Oradaki model Türkiye'nin modeli oluyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yılmaz  Vural  Dan  Galatasaray  İtirafı  Fatih  Terim  Den  Önce  Beni  Aradılar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER