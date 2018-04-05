YILMAZ VURAL'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi. Kulübün Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Yücel İldiz ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör Yılmaz Vural oldu.
YÜCEL İLDİZ'İN YERİNE YILMAZ VURAL GELDİ
Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.
Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımızın yeni hocası Yılmaz Vural olmuştur. Yarın takımın başında ilk antrenmana çıkacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TEKNİK DİREKTÖRÜLÜK GÖREVİNİ BIRAKACAĞI KONUŞULUYORDU
Son olarak Giresunspor'u çalıştıran ve bu kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük kariyerine son vereceği konuşulurken, deneyimli teknik adam Eskişehirspor ile resmen anlaşmaya vardı. Daha önce 1995 yılında Eskişehirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural kariyerinde 6 takımda 1'den fazla kez görev yaptı. Bu Yılmaz Vural'ın 35. teknik direktörlük görevi oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
- Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
- Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
- Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
- Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
SPOR HABERLERİ
- İşte Zlatan Farkı! 100 Milyonu Reddedip 3 Milyona İmza Attı
- Çin'de Korkunç Olay! Futbolcu, Rakibinin Kulağını Kopardı
- Cenk Tosun'dan Olay İtiraf: Tüylerim Diken Diken Oldu
- Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: Ligi İlk 8 İçinde Bitirmezsek Ceketimi Alır Giderim
- Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar