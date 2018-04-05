Hdp'lilere Pasta Gözaltısı! Polis İhanet Kutlamasını Engelledi
Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
Milli Yıldız Emre Mor'a Psikolog Desteği!
Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Abd'nin Yerini Kime Bırakacağı Netleşti
Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Hain Saldırıyı Unutmadık
Pınar Karşıyaka Avrupa'ya Veda Etti
Emlak Kralınının Cenazesini Mücevherle Donatıp Yaktılar!
Cani Anne, Bebeğinin Katili İle Hastanede İlişkiye Girerken Basıldı
Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Acı Günü!
Liverpool Yarı Final Kapısını Araladı! İlk 30 Dakikada İşi Bitirdiler
Barcelona, Roma'yı Rahat Geçti
Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
Oyuncu Berna Öztürk'ü Galada Taciz Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı
Muharrem Usta Son Noktayı Koydu: Aday Olmayacağım
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupanın Ucundan Tuttu
Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a Olay Sözler: Aziz Yıldırım Az Demiş
Facebook'tan Bir İtiraf Daha! Skandalda Sayı 87 Milyona Ulaştı

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

YILMAZ VURAL'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi. Kulübün Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 05 Nisan 2018, 02:00
Puan Ver : Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu(8/10)4

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Yücel İldiz ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör Yılmaz Vural oldu.

YÜCEL İLDİZ'İN YERİNE YILMAZ VURAL GELDİ

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımızın yeni hocası Yılmaz Vural olmuştur. Yarın takımın başında ilk antrenmana çıkacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜLÜK GÖREVİNİ BIRAKACAĞI KONUŞULUYORDU

Son olarak Giresunspor'u çalıştıran ve bu kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük kariyerine son vereceği konuşulurken, deneyimli teknik adam Eskişehirspor ile resmen anlaşmaya vardı. Daha önce 1995 yılında Eskişehirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural kariyerinde 6 takımda 1'den fazla kez görev yaptı. Bu Yılmaz Vural'ın 35. teknik direktörlük görevi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yılmaz  Vural  In  Yeni  Takımı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER