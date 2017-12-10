İstanbul Bağdat Caddesi'nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRÜN EHLİYETİ BİLE YOK

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak Mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Y.C.U idaresindeki 34 JL 2876 plakalı araç 01.30 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde makas attığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çıkarak 2 yayaya çarptı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Serkan Korkmaz (18), Medeniyet Üniversite Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammed Coşkun(18) ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Serkan Korkmaz'ın durumunun ağır, Muhammed Coşkun'un ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada