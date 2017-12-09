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Yine Fenerbahçe maçı, yine rekor!

YİNE FENERBAHÇE MAÇI, YİNE REKOR!

Süper Ligin 15. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kritik maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu maçındaki en çok seyircili maç olarak tarihe geçti.

Tarih : 09 Aralık 2017, 01:30
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Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rekor kırıldı. Karşılaşmayı 38 bin 108 biletli seyirci tribünden takip ederken, bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki en çok seyircili maç oldu. Daha önceki rekor ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Bursa'da oynanan yine bir Bursaspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde 34 bin 622 biletli seyircinin takip etmesiydi.

BU SEZON GALATASARAY MAÇI EN ÇOK SEYİRCİLİ OLAN MAÇTI

Bursaspor, bu sezon ise Fenerbahçe maçı öncesinde en çok seyircili maçını Galatasaray'a karşı oynamış ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta tribünlerde 32 bin 677 biletli seyirci yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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