YKS'NİN BİRİNCİ OTURUMUNUN ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.
TOPLAM 125 SORU VAR
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan, gelecek yıl uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin örnek soru kitapçığında, Türkçe ve matematikten 40'ar, sosyal bilimlerden 25, fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 125 soru bulunuyor.
SINAVLAR 23 VE 24 HAZİRAN'DA
2018 YKS'nin birinci oturumu olan TYT, 23 Haziran'da, Yabancı Dil Oturumu da 24 Haziran'da yapılacak.
SONUÇLAR 31 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Başvuruların 1-21 Mart'ta, geç başvuruların ise 4 Nisan'da yapılacağı YKS'nin sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
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Kaynak: haberinburada
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