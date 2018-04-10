YOĞUN SİS KAZA GETİRDİ! ARAÇTAN FIRLAYARAK ŞARAMPOLE DÜŞEN YOLCU ÖLDÜ
TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde yoğun sis nedeniyle daralan görüş mesafesi kazayı beraberinde getirdi. Kazada araçtan fırlayarak şarampole düşen yolcu hayatını kaybetti.
Sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Cemal Ü.' nün kullandığı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Tolga K.'nın kullandığı otomobile yoğun sis nedeniyle fark edemeyerek çarptı.
ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında ki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü. (46) araçtan fırlayarak yol kenarında ki şarampole düştü ve ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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