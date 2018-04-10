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Yoğun Sis Kaza Getirdi! Araçtan Fırlayarak Şarampole Düşen Yolcu Öldü

Yoğun Sis Kaza Getirdi! Araçtan Fırlayarak Şarampole Düşen Yolcu Öldü

YOĞUN SİS KAZA GETİRDİ! ARAÇTAN FIRLAYARAK ŞARAMPOLE DÜŞEN YOLCU ÖLDÜ

TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde yoğun sis nedeniyle daralan görüş mesafesi kazayı beraberinde getirdi. Kazada araçtan fırlayarak şarampole düşen yolcu hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Yoğun Sis Kaza Getirdi! Araçtan Fırlayarak Şarampole Düşen Yolcu Öldü(9/10)5

Sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Cemal Ü.' nün kullandığı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Tolga K.'nın kullandığı otomobile yoğun sis nedeniyle fark edemeyerek çarptı.

ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında ki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü. (46) araçtan fırlayarak yol kenarında ki şarampole düştü ve ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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