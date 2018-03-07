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Yok artık! Kör testereyle bacaklarını kesmeye çalıştılar

YOK ARTIK! KÖR TESTEREYLE BACAKLARINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Sabaha karşı bisiklet antrenmanı yapan Mhlengi Gwala'ya saldıran üç kişi, kör testere ile sporcunun bacaklarını kesmeye çalıştılar.

Tarih : 07 Mart 2018, 23:20
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Güney Afrikalı triatlet Mhlengi Gwala'ya saldıran üç kişi, testereyle sporcunun bacaklarını kesmeye çalıştı.

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarını bir araya getiren triatlon sporunu yapan Gwala, ülkesinin Durban kentinde, sabaha karşı bisiklet antrenmanı yaptığı sırada üç kişinin saldırısına uğradı.

SPORCUNUN ÖNÜNÜ KESTİLER

KwaZulu-Natal eyaletindeki elit sporcu programının başkanı Dennis Jackson, saldırganların, bir yokuşu tırmanmaya çalışan 27 yaşındaki milli sporcunun önünü kestiğini ifade etti.

Jackson'ın yaptığı açıklamaya göre, cep telefonu, cüzdan ve bisikletini vermeyi teklif eden Gwala'yı yol kenarına götüren saldırganlar, kör bir testereyle sporcunun sağ bacağını kesmeye çalıştı. Kemiğe gelene kadar devam eden saldırganlar, testerenin kesmemesi nedeniyle diğer bacağa geçti. Sporcunun sol bacağını da kesmeyi deneyen saldırganlar, başarılı olamayınca kaçtı. Sürünerek yola çıkan Gwala, geçen taşıtlardaki sürücülerden birinin yardımıyla hastaneye gitti.

BACAKLARINI KULLANABİLECEK

Gwala'nın hayati tehlikesi olmadığını aktaran Jackson, doktorların, kas ve sinirlerin yanı sıra kemiklerde de hasar olduğu bilgisini verdiğini ancak sporcunun bacaklarını kurtarabilecekleri konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Polis, olay hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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