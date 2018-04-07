YOK BÖYLE BİR MAÇ! 90+5'TE İKİ PENALTI KAÇTI, ŞAMPİYONLUK GİTTİ
İngiltere Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Cardiff City, 90+5'te iki penaltı kaçırdığı maçta lig lideri Wolverhampton Wanderers'a 1-0 yenildi.
İngiltere Championship'te oynana mücadele futbol severlere keyifli anlar yaşattı.
Ligin ikinci sırasında yer alan Cardiff City sahasında lig lideri Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.
GOL 67. DAKİKADA GELDİ
Wolverhampton Wanderers'ı öne geçiren gol Ruben Neves'ten geldi.
Bu dakikadan sonra ev sahibi ekibin atakları çoğaldı.
90+5'TE İKİ PENALTI KAÇTI
İlk kazanılan penaltıda topun başına geçen Gary Madine Wolverhampton Wanderers kalecisi John Ruddy'e takıldı. Yerden kullanılan penaltıyı Ruddy kornere çeldi. Bir sonraki atakta Cardiff Cityli bir oyuncu rakibin müdahalesi ile tekrar yerde kalınca hakem yeniden beyaz noktayı gösterdi.
Bu sefer topun başına geçen Junior Hoilett topu direğe nişanladı. Ev sahibi ekip belkide ligi şampiyonlukla bitirmek adına büyük bir fırsatı tepmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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