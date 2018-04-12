Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Juventus, Santiaıo Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden Juventus, henüz 2. dakikada Mario Manduzkic ile öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Sami Khedira oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında ise Manduzkic bir kez daha sahneye çıktı ve Juventus, Real Madrid karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Juventus, Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a getirdi ve tur için skoru eşitledi.

RONALDO SAHNE ALDI

Real Madrid 90+7. dakikada penaltıyı Ronaldo ile gole çevirdi ve skoru 3-1'e getirerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Penaltı pozisyonunda Buffon'un kırmızı kart görmesiyle Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Kaynak: haberinburada