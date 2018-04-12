YOK BÖYLE BİR MAÇ! REAL MADRİD MUCİZEYİ 90+7'DE ENGELLEDİ
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'u 3-0 yenen Real Madrid, 3-0 geriye düştüğü maçın 90+7. dakikasında attığı penaltı golüyle turladı ve adını yarı finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Juventus, Santiaıo Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
İlk maçı evinde 3-0 kaybeden Juventus, henüz 2. dakikada Mario Manduzkic ile öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Sami Khedira oldu.
Mücadelenin 37. dakikasında ise Manduzkic bir kez daha sahneye çıktı ve Juventus, Real Madrid karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Juventus, Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a getirdi ve tur için skoru eşitledi.
RONALDO SAHNE ALDI
Real Madrid 90+7. dakikada penaltıyı Ronaldo ile gole çevirdi ve skoru 3-1'e getirerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Penaltı pozisyonunda Buffon'un kırmızı kart görmesiyle Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediyi Hapsedip Kamerayla İzlediler! Suçu Marketten Sucuk Kapmak
- Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
- Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
- Beyaz Saray: Suriye'ye Müdahale Konusunda Henüz Kararımızı Vermedik
- Gürcü Mafya Hesaplaşmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede
EKONOMİ HABERLERİ
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
- Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar