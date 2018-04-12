Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
Cübbeli'den Tartışma Yaratacak Tavsiyeler!
Bayern Münih Sessiz Sedasız Turladı!
Yok Böyle Bir Maç! Real Madrid Mucizeyi 90+7'de Engelledi
Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
Hakem Son Dakikada Penaltı Verdi, Buffon Çılgına Döndü
Kaçtığı Söylenen Esad'ın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Kediyi Hapsedip Kamerayla İzlediler! Suçu Marketten Sucuk Kapmak
Erdoğan Ve Trump'tan Telefonda Zirve! Suriye Krizini Görüştüler
Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
Rus Yetkili Duyurdu: Türkiye, Suriye Krizinde Arabulucu!
40 Yaşındaki Buffon, Şampiyonlar Liginde Bir İlke İmza Attı
Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
Genç Sporcu Aslan Demir'den Büyük Başarı!
Adnan Oktar'dan Atatürk Açılımı! Kedicikleri Alıp Konferansa Gitti
14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
Mario Mandzukic, Real Madrid Tarihine Geçti
Beyaz Saray: Suriye'ye Müdahale Konusunda Henüz Kararımızı Vermedik
İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
Gürcü Mafya Hesaplaşmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede

Yok böyle bir maç! Real Madrid mucizeyi 90+7'de engelledi

YOK BÖYLE BİR MAÇ! REAL MADRİD MUCİZEYİ 90+7'DE ENGELLEDİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'u 3-0 yenen Real Madrid, 3-0 geriye düştüğü maçın 90+7. dakikasında attığı penaltı golüyle turladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Yok Böyle Bir Maç! Real Madrid Mucizeyi 90+7'de Engelledi(10/10)6

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Juventus, Santiaıo Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden Juventus, henüz 2. dakikada Mario Manduzkic ile öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Sami Khedira oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında ise Manduzkic bir kez daha sahneye çıktı ve Juventus, Real Madrid karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Juventus, Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a getirdi ve tur için skoru eşitledi.

RONALDO SAHNE ALDI

Real Madrid 90+7. dakikada penaltıyı Ronaldo ile gole çevirdi ve skoru 3-1'e getirerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Penaltı pozisyonunda Buffon'un kırmızı kart görmesiyle Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yok  Böyle  Bir  Maç  Real  Madrid  Mucizeyi  90+7  De  Engelledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER