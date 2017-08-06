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YOK BÖYLE CANİLİK! YERDE YATAN KÖPEĞİN BAŞINI EZİP KAÇTI


Yok Böyle Canilik! Yerde Yatan Köpeğin Başını Ezip Kaçtı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Yok Böyle Canilik! Yerde Yatan Köpeğin Başını Ezip Kaçtı(10/10)6

Antalya'da kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kullandığı hafif ticari aracı önce yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne sürdü, sonra birisinin başının üzerinden geçerek ezdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan insanlık dışı olayın ardından sürücü kaçarken, diğer köpeklerin ölen köpeğin başında toplanması dikkati çekti.

KÖPEĞİN BAŞINI EZİP KAÇTI

Kepez İlçesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde 07 JN 433 plakalı hafif ticari araçla seyreden henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalarak ezilen köpek telef olurken, sürücü hızla kaçıyor.

KÖPEKLER BAŞINDA TOPLANDI

Çevredeki diğer köpeklerin ezilen köpeğin başında toplanması da kameralara yansıdı. Vatandaşın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, plakasını tespit ettiği aracın sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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