YÖK'TEN FRANSA'YA MİSİLLEME! BU BÖLÜME ÖĞRENCİ ALMAYACAK
Son dakika! "Fransa'da hiçbir üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı yok." diyen YÖK, Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliği bölümüne kayıt alınmayacağını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.
"FRANSA'DA HİÇ BİR ÜNİVERSİTEDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YOK"
YÖK'ten edinilen bilgiye göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle "mezun-istihdam ilişkisi" ve Fransa ile "mütekabiliyet" hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.
FRANSIZCA DİLİ BÖLÜMLERİNE KISITLAMA
YÖK yetkilileri, Türkiye'de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.
Kaynak: haberinburada
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