YOL İSTEYEN AMBULANSIN ÖNÜNÜ KAPATTI, YETMEDİ ARACINDAN ÇIKIP TEPKİ GÖSTERDİ
Narlıdere ilçesinde bir hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans şoförü öndeki sürücüden yol istedi. Sinirlenen sürücünün tepkisi araç kamerasına yansıdı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 acil servis ekibi, 10 Temmuz öğle saatlerinde, telefon ihbarı üzerine Narlıdere ilçesindeki bir hastayı ambulansa alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.
ÖNÜNDEKİ ARACIN ŞERİDİ BOŞALTMASINI İSTEDİ
Ambulans sürücüsü, Mithatpaşa Caddesi Güzel Sanatlar Fakültesi kavşağı yakınlarında, araçların sol şeritte bulunduğunu fark edip sireni açtı ve yolun boşaltılmasını istedi.
ÖFKELENEN SÜRÜCÜ ARACINDAN ÇIKIP TEPKİ GÖSTERDİ
Siren sesine öfkelenen bir sürücü, otomobilini caddede ambulansın önünde bırakıp aracından indi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, tepki göstererek ambulansa doğru yürüdü ve hastanın hastaneye götürülmesini engelledi.
AMBULANS ŞOFÖRÜ BİR DAHA UYARDI
Ambulans şoförü "Acil hasta var" diyerek otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine, otomobil sürücüsü aracına dönüp otomobilini sağ şeride çekti ve yolu açtı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Otomobil sürücüsünün ambulansın önünü kapatıp araçtan inmesi, ambulanstaki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracıyla yolu kapatması, araçtan inmesi, ambulansta hasta olduğunu öğrenince tekrar aracına binerek yoluna devam etmesi yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 9 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek! Öldürüp Gömmüş
- Şemdinli'de Pancar Toplamaya Giden 4 Vatandaş Mayına Basarak Yaralandı!
- Erdoğan Duyurdu: İçeri Girerken Bir Haber Aldım, Askerlerimiz 8 Teröristi Öldürdü
- Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı
- Darbecinin 'hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Yüzler Güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün Transferini Böyle Duyurdu
- İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti
- Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
- Tudor, Sneijder'i Duyunca Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı
- Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
- Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
- Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
- Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
- Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar