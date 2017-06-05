

Olay, hendek ilçesi D100 karayolu Hüseyinşeyh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce-Hendek D100 karayolu üzeri Hüseyinşeyh mevkiinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz ve kanlar içinde yattığını gören çevreden geçen vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirleyip, durumu Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekibi ise, üstünden çıkan kimlikten cesedin 65 yaşındaki Remzi Akan'a olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince kaza şüphesi ile durulan olay yerinde ise fren izine rastlanılamazken, Akan'ın cesedinin yanında bulunan ekmek poşeti ise dikkat çekti. Akan'ın ölümü şüpheli bulunup, cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sakarya eğitim ve Araştırma Hastane morguna kaldırdı.







kaynak:milliyet