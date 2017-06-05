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yol kenarında kanlar içerisinde bir ceset bulundu

YOL KENARINDA KANLAR İÇERİSİNDE BİR CESET BULUNDU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yol kenarında, kanlar içerisinde 65 yaşındaki Remzi Akan'ın cesedi bulundu. Olayın, trafik kazası olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:22
Puan Ver : Yol Kenarında Kanlar İçerisinde Bir Ceset Bulundu(8/10)9


Olay, hendek ilçesi D100 karayolu Hüseyinşeyh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce-Hendek D100 karayolu üzeri Hüseyinşeyh mevkiinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz ve kanlar içinde yattığını gören çevreden geçen vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirleyip, durumu Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekibi ise, üstünden çıkan kimlikten cesedin 65 yaşındaki Remzi Akan'a olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince kaza şüphesi ile durulan olay yerinde ise fren izine rastlanılamazken, Akan'ın cesedinin yanında bulunan ekmek poşeti ise dikkat çekti. Akan'ın ölümü şüpheli bulunup, cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sakarya eğitim ve Araştırma Hastane morguna kaldırdı.



 



kaynak:milliyet








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