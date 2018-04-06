İngiltere'de yolda kesik insan ayağı gördüğünü söyleyen vatandaşlar polis çağırdı. Olay yerine giden polis memurları bunun gerçeğe çok benzeyen bir şaka malzemesi olduğunu fark etti.

İngiltere'nin Manchester kentindeki şaka, polis memurlarını bile şaşırttı. Salı günü meydana gelen olayda, polisi arayan bir kadın ağlayarak caddede kesik insan ayağı gördüğünü söyledi.

POLİS İNCELEDİ, ŞAKA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Bölgeye giden polis memurları, yolun ortasındaki " kesik insan ayağı"nı gördü. İncelediklerinde ise, bunun şaka olduğu anlaşıldı.

Polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini ifade etti.

Kesik ayağı caddenin ortasına kimin, niye bıraktığı ise bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada