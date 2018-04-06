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Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

YOL ORTASINDA DURAN KESİK AYAK POLİSLERİ BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İngiltere'de yolda kesik insan ayağı gördüğünü söyleyen vatandaşlar polis çağırdı. Olay yerine giden polis memurları bunun gerçeğe çok benzeyen bir şaka malzemesi olduğunu fark etti.

Tarih : 06 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi(8/10)4

İngiltere'nin Manchester kentindeki şaka, polis memurlarını bile şaşırttı. Salı günü meydana gelen olayda, polisi arayan bir kadın ağlayarak caddede kesik insan ayağı gördüğünü söyledi.

POLİS İNCELEDİ, ŞAKA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Bölgeye giden polis memurları, yolun ortasındaki " kesik insan ayağı"nı gördü. İncelediklerinde ise, bunun şaka olduğu anlaşıldı.

Polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini ifade etti.

Kesik ayağı caddenin ortasına kimin, niye bıraktığı ise bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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