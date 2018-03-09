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yol ortasında durdu, arkadan çarpan araçla karşı yola savruldu

YOL ORTASINDA DURDU, ARKADAN ÇARPAN ARAÇLA KARŞI YOLA SAVRULDU

Ürdün'de bozulan aracını tamir etmek için yol üzerinde duran tedbirsiz sürücü, arkadan gelen bir başka aracın çarpmasıyla yola savrularak ağır yaralandı.

Tarih : 09 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Yol Ortasında Durdu, Arkadan Çarpan Araçla Karşı Yola Savruldu(10/10)8


Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir tünelde aracı bozulan adam, hiçbir uyarı işareti koymadan yol ortasında otomobilini tamir etmeye kalkınca feci bir kazanın kurbanı oldu.



TEDBİRSİZLİĞİNİN KURBANI OLDU



Yol üzerinde aracının kaputunu açarak tamir etmeye çalışan adama, şeridinde seyreden bir başka araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dikkatsiz sürücü aracıyla beraber metrelerce savruldu. Olay güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsü yaralandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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