YOL ORTASINDA İLİŞKİYE GİREN ÇİFT, ÜZERİLERİNE GELEN ARACI FARK ETMEYİNCE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Çin'de yol ortasında cinsel ilişkiye giren çift, üstlerine doğru hızla gelen otomobili fark etmeyince hayatlarını kaybetti.
Çin'de bir aracın güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde, yol üzerinde pantolonlarını indirmiş halde ilişkiye giren çift, üzerilerine doğru gelen aracı fark etmeyince otomobilin altında kalmaktan kurtulamadı.
SONLARI TRAJEDİ OLDU
Çift çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri polis tarafından yayınlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 4 Öğretim Görevlisinin Öldürüldüğü Saldırıdan Kıl Payı Kurtulan Hoca İsyan Etti: 5. Cenaze Ben Olacaktım
- Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı
- İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam
- 4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler
- Korna Sesini Duyup Sokağa Çıktı, Kanlar İçindeki Sürücüyle Karşılaştı
EKONOMİ HABERLERİ
- Lüks Araç Satışıyla İlgili Tmsf'den Açıklama: Yüzlerce Otomobil Satışı Yok
- Uber Yunanistan'da Faaliyetlerini Durdurdu
- Beştepe Noktayı Koydu: Ekonomide Görüş Ayrılığı Yok
- Dolar Tarihi Seviyeyi Gördü! Dolar 4,04 Euro 4,96
- Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman'ın Demba Ba Açıklamaları, Göztepe Başkanı Sepil'i Kızdırdı
- Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
- Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
- Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
- Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
DÜNYA HABERLERİ
- Avrupa Hava Sahasını Kilitlendi! İstanbul'dan Kalkan Uçaklar Da Etkileniyor
- Çinli Baba 24 Yıl Önce Kaybettiği Kızına Kavuştu, Buluşmaları Olay Oldu
- Güney Afrika'nın Annesi, Winnie Mandela Hayatını Kaybetti
- Kaza Yapan Araçtaki Filler Otoyolu Kapattı
- Erdoğan'a Hakaret Eden Savaş Çığırtkanı Bakana Ülkesinden Sert Tepki!
Bu Haberle İlgili Yorumlar