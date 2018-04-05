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Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
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Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi

YOL ORTASINDA İLİŞKİYE GİREN ÇİFT, ÜZERİLERİNE GELEN ARACI FARK ETMEYİNCE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çin'de yol ortasında cinsel ilişkiye giren çift, üstlerine doğru hızla gelen otomobili fark etmeyince hayatlarını kaybetti.

Tarih : 05 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi(10/10)6

Çin'de bir aracın güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde, yol üzerinde pantolonlarını indirmiş halde ilişkiye giren çift, üzerilerine doğru gelen aracı fark etmeyince otomobilin altında kalmaktan kurtulamadı.

SONLARI TRAJEDİ OLDU

Çift çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri polis tarafından yayınlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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