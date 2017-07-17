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YOL VERME KAVGASINI AYIRDI, ÖFKELİ SÜRÜCÜ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ


Yol Verme Kavgasını Ayırdı, Öfkeli Sürücü Tarafından Öldürüldü
Tarih : 17 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Yol Verme Kavgasını Ayırdı, Öfkeli Sürücü Tarafından Öldürüldü(9/10)5

İstanbul Pendik'te trafikte kavga eden iki sürücüyü ayıran Bayram Baydar, yaklaşık 10 dakika sonra işyerine gelen sürücü tarafından vuralarak öldürüldü.

YOL VERME KAVGASINI AYIRDI

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Numan Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yol verme tartışması yaşayan iki sürücü kavga etti. Hemen işyerinin önündeki kavgaya esnaf Bayram Baydar (45) müdahale etti. Kavga eden sürücüler olay yerinden uzaklaştı.

10 DAKİKA SONRA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Yaklaşık 10 dakika sonra kavga eden sürücülerden Engin Karamahmutoğlu, araç kiralama işi yapan Baydar'ın işyerine gelerek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü Karamahmutoğlu yanındaki tabanca ile Baydar'ı vurdu. Yaralanan Bayram Baydar, haztaneye kaldırıldı. Baydar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engin Karamahmutoğlu ise Pendik Çamçeşme Polis Merkezini'ne giderek teslim oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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