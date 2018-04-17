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YOLA ÇIKAN YAYA E-5'İ BİRBİRİNE KATTI! 4 YARALI VAR, TRAFİK KİLİT


Yola çıkan yaya E-5'i birbirine kattı! 4 yaralı var, trafik kilit
Tarih : 17 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Yola Çıkan Yaya E-5'i Birbirine Kattı! 4 Yaralı Var, Trafik Kilit(9/10)5

E-5 Çağlayan'da meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi. E-5'te metrobüs yoluna girmeye çalışan birisinin kazaya neden olduğu öğrenilirken, araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 21.00 sıralarında E-5 Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolundan metrobüs yoluna geçmeye çalışan Osman D.'yi fark eden araç sürücüsü aniden fren yapmasına rağmen Osman D.'ye çarptı. Kaza sonrası arkadan gelen araçlar ise ilk kaza yapan araca çarparak durabildi.

BİRİ HAMİLE 4 KİŞİ YARALANDI

Toplam 4 aracın karıştığı kaza sonrası olay polis, sağlık ekibi ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken araç içerisine sıkışan hamile kadın Betül C. itfaiyenin uğraşı sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Yol üzerinde trafik dururken ekipler kaza sonrası araçları kaldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise kazazedelere yardımcı olduklarını ifade etti. Polis olayı incelemeye başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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