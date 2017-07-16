YOLANTHE YENGEDEN TÜRKÇE VEDA
Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya üzerinden Türkçe sözlerle herkese veda etti.
Wesley Sneijder'in Galatasaray'la olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Türkiye macerasını noktalayan Sneijder ailesi ülkemize veda etti.
DUYGUSAL BİR VEDA YAYINLADI
Uzun bir süre Türkiye'de yaşayan ve özellikle Galatasaray taraftarının yüreğinde özel bir yerde bulunan bu aile ülkemizde bulunduğu süre içerisinde bir de erkek çocuk sahibi olmuştu. Wesley'in eşi Yolanthe de böylesine özel anlar yaşadığı Türkiye'ye veda etmek için sosyal medya hesabından son derece duygusal satırlar taşıyan bir metin paylaştı.
"TÜRKİYE BENİM AİLEM"
İşte Yolanthe Cabau'nun paylaştığı o Türkçe veda metni: "Türkiyem; çok sevdiğim bir ülkesin, bana kapınızı ve kalbinizi açtınız ve kendi evim gibi hissettirdiniz. Her zaman kalbimde olacaksınız. Çok güzelsiniz, güzel ruhlu insansınız! Allah'ın en güzel hediyesini bana Türkiye'de sundu; oğlumu! Ve hiç bir zaman vedalaşmayacağız, hiç bir zaman vazgeçmeyeceğim bu ülkeden ve mümkün olduğu kadarıyla geri döneceğim. Türkiye siz benim ailem gibi oldunuz ve sizin yengeniz olmaktan her zaman gururlandım. Sizin gibi güzel kalpli insanları hiç bir zaman unutmayacağım ve hepinizi gerçekten seviyorum ve özleyeceğim ve size saygım her zaman sonsuz olacaktır! Misafirperverliğiniz ve sevginiz için hepinizi içten teşekkür etmek istiyorum! Seni çok seviyorum Türkiye, her zaman kalbimde olacaksın! Turkey
Kaynak: haberinburada
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