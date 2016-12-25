

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilecek elektronik cihazlardan ,TRT bandrol ücreti alınacağı açıklandı. Bakanlar Kurulunun Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.



Yolcu beraberinde getirilen televizyon, cep telefonu, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir kerelik 1-80 euro arasında bandrol ücreti tahsil edilecek.



Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80 euro, radyolarda 1-2 euro, videolarda 18 euro, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7 euro, birleşik cihazlarda 1-21 euro olacak.



Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 euro, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 euro, bilgisayar ve tabletlerde 10 euro, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 euro olarak uygulanacak.



Nasıl tahsil edilecek?



Bu bandrollerin bedellerinin nasıl tahsil edileceği ise diğer bir konu. Cep telefonu için 132 TL'lik harç ödenirken bandrol ücretinin alınabileceği konuşuluyor. Ancak televizyon, uydu cihazları gibi elektronik cihazların gümrüklerde tespiti ve sonrasında kullanmadan önce bandrol ücretinin alınmasının nasıl olacağı bilinmiyor. Bu kanun 2017 yılı itibariyle geçerli olacak şu günlerde ise cep telefonu getirenler bandrol ödemek zorunda kalmayacak.