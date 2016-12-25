Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

Yolcu beraberi cihaza bandrol vergisi sürprizi

YOLCU BERABERİ CİHAZA BANDROL VERGİSİ SÜRPRİZİ

Yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek cep telefonu, tablet, televizyon ve uydu gibi cihazlardan 1-80 euro bandrol vergisi alınacak.

Tarih : 25 Aralık 2016, 12:09
Puan Ver : Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi(6/10)8


Yurt dışından yolcu beraberinde getirilecek elektronik cihazlardan ,TRT bandrol ücreti alınacağı açıklandı. Bakanlar Kurulunun Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon,  radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.



Yolcu beraberinde getirilen televizyon, cep telefonu, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir kerelik 1-80 euro arasında bandrol ücreti tahsil edilecek.



Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80 euro, radyolarda 1-2 euro, videolarda 18 euro, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7 euro, birleşik cihazlarda 1-21 euro olacak.



Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 euro, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 euro, bilgisayar ve tabletlerde 10 euro, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 euro olarak uygulanacak.



Nasıl tahsil edilecek?



Bu bandrollerin bedellerinin nasıl tahsil edileceği ise diğer bir konu. Cep telefonu için 132 TL'lik harç ödenirken bandrol ücretinin alınabileceği konuşuluyor. Ancak televizyon, uydu cihazları gibi elektronik cihazların gümrüklerde tespiti ve sonrasında kullanmadan önce bandrol ücretinin alınmasının nasıl olacağı bilinmiyor. Bu kanun 2017 yılı itibariyle geçerli olacak şu günlerde ise cep telefonu getirenler bandrol ödemek zorunda kalmayacak.








Etiketler: Yolcu  Beraberi  Cihaza  Bandrol  Vergisi  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER