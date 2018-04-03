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Yolcu Otobüsü Çayır Çayır Yandı! Alevleri Son Anda Fark Eden Şoför Faciayı Önledi
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Yolcu Otobüsü Çayır Çayır Yandı! Alevleri Son Anda Fark Eden Şoför Faciayı Önledi

YOLCU OTOBÜSÜ ÇAYIR ÇAYIR YANDI! ALEVLERİ SON ANDA FARK EDEN ŞOFÖR FACİAYI ÖNLEDİ

Aydın Efeler'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför yolcuları tahliye etti.

Tarih : 03 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Yolcu Otobüsü Çayır Çayır Yandı! Alevleri Son Anda Fark Eden Şoför Faciayı Önledi(5/10)1

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün alevleri farketmesiyle yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önlerken olayda yaralanan olmadı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Mimarsinan Mahallesi Vali Ünal Özgedek Bulvarı'nda meydana gelen olayda Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Sinan Doğruyol yönetimindeki 09 M 009 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ALEVLERİ FARKEDEN ŞOFÖR YOLCULARI İNDİRDİ

Alevleri farkeden şoför Doğruyol, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye ettikten sonra yanan otobüsü güvenli bölgeye çekti. Yolcuların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, otobüsünün yanışını izleyen Doğruyol'u meslektaşları teselli etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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