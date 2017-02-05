

Tarsus-Ankara otoyolunun Damlama mevkisi yakınlarında yolcu otobüsü yandı.







Otobüstebulunan 14 yolcu ölümden kılpayıkurtuldu.Alınan bilgiye göre, MuratÖzbek yönetimindeki yolcu otobüsüAdana'dan Niğde'ye giderkenmotorundaki arıza nedeniyleyanmaya başladı.







Otobüsün akaryakıtdeposuna sıçrayan alevlernedeniyle yangın bir anda büyüdü.Otobüste bulunan 14 yolcu canhavliyle kendilerini dışarı attı.Tarsus Belediyesi İtfaiye ekiplerininmüdahalesine rağmen araçtamamen yanarak hurdaya döndü.