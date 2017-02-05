Ege'de Kaçak Taşıyan Bot Battı: 1 Ölü
Avm'lerde Yeni Dönem Başladı!
Yolcu Otobüsü Yandı 14 Kişi Ölümden Döndü
Uyuşturucu Bağımlısı Babasının Cesedini Buldu
37 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası
Akıllı Duş İle Yıkanmak Mümkün
Prenses Leia, Netmarble Standında
Samsung İddialı Tabletini 26 Şubat'ta Tanıtıyor!
Lg Yeni Amiral Gemisi Lg G6 Mühendislik Örneği Sızdı!
Samsung Galaxy S8'in Yeni Görüntüleri Yayınlandı
Bursa'da Korkutan Yangın
Bir Ayda 90 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kanser' Mesajı
Sigarayla Mücadelede Yeni Bir Eylem Planı Daha...
Rodallega: Trabzonspor Benim İçin Bir Nimet
İran'dan Çok Sert: Füzelerimizi Kafalarında Patlatırız
Soğuk Havada 38 Derecelik Suyu Tercih Ettiler
Erzincan Da Fuhuş Operasyonu
Nicki Minaj Boks Videosu Paylaştı, 2,5 Milyon Kişi ...

YOLCU OTOBÜSÜ YANDI 14 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ


YOLCU OTOBÜSÜ YANDI 14 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Tarih : 05 Şubat 2017, 11:15
Puan Ver : Yolcu Otobüsü Yandı 14 Kişi Ölümden Döndü(7/10)4


Tarsus-Ankara otoyolunun Damlama mevkisi yakınlarında yolcu otobüsü yandı.



Otobüstebulunan 14 yolcu ölümden kılpayıkurtuldu.Alınan bilgiye göre, MuratÖzbek yönetimindeki yolcu otobüsüAdana'dan Niğde'ye giderkenmotorundaki arıza nedeniyleyanmaya başladı.



Otobüsün akaryakıtdeposuna sıçrayan alevlernedeniyle yangın bir anda büyüdü.Otobüste bulunan 14 yolcu canhavliyle kendilerini dışarı attı.Tarsus Belediyesi İtfaiye ekiplerininmüdahalesine rağmen araçtamamen yanarak hurdaya döndü.








Etiketler: Yolcu  Otobüsü  Yandı  14  Kişi  Ölümden  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER