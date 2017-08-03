Rambo Gibi Cumhurbaşkanı! Silahı Eline Alıp Ordunun Başına Geçti
Bebekler Doğmadan 'kötü Genler'den Kurtulabilecek
Merkel, 5 Yıldır Tatil Kıyafetini Değiştirmiyor
Bursa'da Kiraladıkları Vinçle Prefabrik Evi Çaldılar
Hurdaya Dönen Lüks Araçta İki Çocuğunu Kaybetti: Uyumasaydım Olmazdı
Sivil İmamdan Şaka Gibi İfade! Akıncı Üssü'ne 'happy Hour' İçin Gitmiş
Beyaz Saray Gerçekten 'tam Bir Çöplük' Mü?
Fetö'nün 'karakutusu' Firar İçin Gizli Bölme Hazırlatmış
Merkel'den Skandal İstek! Ab'nin Türkiye'ye Ayırdığı Fonlara Engel Koymaya Çalışıyor
Şiddetli Fırtına, Park Halindeki Arabayı Böyle Havalandırdı
Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz
Euro, 4,20 Tl İle Tarihin En Yüksek Seviyesinde
Tekirdağ'da Korkunç Görüntü: Ağaca Asılı Halde Bulundu
Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Birbirine Kattı
Kastamonu'da Katliam Gibi Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
Fakıbaba'dan Çiftçilere Müjde! Yılda İki Kez Destek Ödemesi Yapılacak
Ahmet Kural, Sıla İle Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti
Yolcuların Gözü Önünde Feribottan Atladı!
3 Kuvvet Komutanı Da Değişti, Deniz'de Büyük Sürpriz Yaşandı
Cansu Dere Ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Aynı Dizide Buluşuyor

Yolcuların Gözü Önünde Feribottan Atladı!

YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE FERİBOTTAN ATLADI!

Tunceli'de bindiği feribotta kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı bıraktıktan sonra Keban Baraj Gölü'ne atlayan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 09:10
Puan Ver : Yolcuların Gözü Önünde Feribottan Atladı!(5/10)3


Tunceli'nin Pertek ilçesinde bindiği feribotta kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı bıraktıktan sonra Keban Baraj Gölü'ne atlayan şahsı arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde askeri botla ve balıkçı kayıkları ile arama yapıldı ancak Akay'a şuana kadar ulaşılamadı. Şahsın bulunması için olay yerine dalgıçlar gönderildi.



KİMLİĞİ İLE EŞİNİN NUMARASININ YAZILI OLDUĞU NOTU BANKA BIRAKTI



Elazığ tarafından Tunceli'nin Pertek ilçesine doğru hareket eden feribotta bulunan Tunceli'nin Hozat ilçesi doğumlu Erdoğan Akay (55), feribotun karadan 300 metre uzaklaşmasının ardından kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı oturduğu banka bıraktı.



 



YOLCULARIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA GÖLE ATLADI



Akay, daha sonra yolcuların şaşkın bakışları arasında Keban Baraj Gölü'ne atladı. Akay suya batarak kaybolurken, vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.



ŞAHSIN BULUNMASI İÇİN OLAY YERİNE DALGIÇLAR GÖNDERİLDİ



Olay yerinde askeri botla ve balıkçı kayıkları ile arama yapıldı ancak Akay'a şuana kadar ulaşılamadı. Şahsın bulunması için olay yerine dalgıçlar gönderildi. Erdoğan Akay'ın Karayolları'ndan emekli olduğu ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Yolcuların  Gözü  Önünde  Feribottan  Atladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER