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Yolda Ölmek Üzere Bulduğu Kaplumbağaya Kendi Bardağından Su İçirdi
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Yolda Ölmek Üzere Bulduğu Kaplumbağaya Kendi Bardağından Su İçirdi

YOLDA ÖLMEK ÜZERE BULDUĞU KAPLUMBAĞAYA KENDİ BARDAĞINDAN SU İÇİRDİ

Tunceli'de Uğur Arslan isimli bir vatandaş susuzluktan ölmek üzere olan yavru kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağayı eline alan Arslan, bardağa doldurduğu su ile kaplumbağanın susuzluğunu giderdi.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Yolda Ölmek Üzere Bulduğu Kaplumbağaya Kendi Bardağından Su İçirdi(8/10)4

Türkiye'de son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yalnız insanları değil doğadaki bütün canlıları olumsuz etkiliyor. Tunceli'de tarlada çalışan Uğur Aslan isimli vatandaş halsiz düşen ve ölmek üzere olan yavru kaplumbağayı fark etti. Yavru kaplumbağayı eline alan Arslan, bardağa doldurduğu su ile kaplumbağanın susuzluğunu giderdi.

"ÜRKMEDEN ELİMDEN DAKİKALARCA SU İÇTİ"

Tarlada çalışırken yavru bir kaplumbağanın dikkatini çektiğini belirten Uğur Arslan, "Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde tarlada çalışırken susuzluk çeken yavru bir kaplumbağa dikkatimi çekti. Yavruyu elime alarak kendi içme suyumdan verdim. Normalde ürkek olması gereken yavru, dakikalarca bardaktan su içti. Daha sonra su ihtiyacını karşıladığım kaplumbağayı götürüp sulak ve yeşil bir alana bıraktım" dedi.

HAYVANLARA BİR KAP SU VERMELERİ KONUSUNDA VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kaplumbağanın su içme anını fotoğraflayan Arslan, yaz mevsiminde susuz kalan hayvanlara bir kap su vermeleri konusunda da vatandaşlara çağrıda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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