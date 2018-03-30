YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA ONLARCA TUĞLA DÜŞTÜ, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Batı Londra'da bir inşaatın yanından geçerken başına onlarca tuğla düşen 29 yaşındaki talihsiz kadın feci şekilde can verdi.
Batı Londra'da kaldırımda yürürken yanından geçtiği inşaatın çatısından başına onlarca tuğla düşen 29 yaşındaki talihsiz kadın feci şekilde can verdi.
İNŞAATIN ÇATISINDAN DÜŞEN ONLARCA TUĞLANIN ALTINDA KALDI
Çocuğunu okula bıraktıktan sonra geri dönerken yanından geçtiği inşaatın çatısından düşen onlarca tuğlanın altında kalan Kayla Boor feci şekilde can verdi. Talihsiz kadın 1 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis inşaatı yapan firmaya soruşturma açtı.
Kaynak: haberinburada
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