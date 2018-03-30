Yolda Yürürken Başına Onlarca Tuğla Düştü, Feci Şekilde Can Verdi
Evinde Beslediği Devasa Kertenkelelere Yem Oldu
Dünya Haritası Değişecek! İki Avrupa Ülkesi Birleşme Yolunda
Mecliste Düğün Heyecanı! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
Justin Bieber Evsizlerin Yanına Uzanıp Sohbet Etti! O Anlar Kameraya Yansıdı
Ünlü Şarkıcının Acı Günü! Annesine Böyle Veda Etti
Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Skandal Ypg Yorumu: Kürtlere Garanti Verdik
Abd'de Suriye Krizi: Çekiliyormuşuz, Haberimiz Yok
Üçüzlerden Bir O Kalmıştı! 5 Yaşındaki Umut Efe De Irmakta Boğuldu
Gözler Münbiç'teyken Trump'tan Flaş Suriye Çıkışı: Çekileceğiz
Mit Balkanlar'da Dev Operasyon Yaptı, Erdoğan Liderleri Aradı
Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti
Rusya, Abd Konsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı
Film Gibi Kovalamaca! Polisten Kaçarken 9 Kişiyi Yaraladı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
Hocasının Odasında İntihar Etmişti! Alara'dan Acı Haber Geldi
Tosun'un Tavukları İhaleyle Satıldı!
Büyük Gurur! Cüneyt Çakır Dünya Kupasına Gidiyor
Turkcell, Yemek Kartı Şirketi Kuracak

Yolda yürürken başına onlarca tuğla düştü, feci şekilde can verdi

YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA ONLARCA TUĞLA DÜŞTÜ, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Batı Londra'da bir inşaatın yanından geçerken başına onlarca tuğla düşen 29 yaşındaki talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

Tarih : 30 Mart 2018, 05:20
Puan Ver : Yolda Yürürken Başına Onlarca Tuğla Düştü, Feci Şekilde Can Verdi(8/10)4

Batı Londra'da kaldırımda yürürken yanından geçtiği inşaatın çatısından başına onlarca tuğla düşen 29 yaşındaki talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

İNŞAATIN ÇATISINDAN DÜŞEN ONLARCA TUĞLANIN ALTINDA KALDI

Çocuğunu okula bıraktıktan sonra geri dönerken yanından geçtiği inşaatın çatısından düşen onlarca tuğlanın altında kalan Kayla Boor feci şekilde can verdi. Talihsiz kadın 1 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis inşaatı yapan firmaya soruşturma açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yolda  Yürürken  Başına  Onlarca  Tuğla  Düştü  Feci  Şekilde  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER