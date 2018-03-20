Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri olan Velid bin Talal, canlı yayında verdiği röportajda serbest kalması için anlaşma yapmak zorunda kaldığını itiraf etti.

HÜKÜMET İLE ANLAŞMA YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan bin Talal'ın serbest bırakılması için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ettiği iddia edilmişti.

Bloomberg TV'ye konuşan prens, serbest kalmak için hükümet ile bir anlaşma yaptığını itiraf etti.

18 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SERVETİ VAR

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan Prens bin Talal'ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor.

Forbes dergisine göre bin Talal'ın 18 milyar doları aşkın serveti bulunuyor.

KARA PARA AKLAMA VE RÜŞVET İDDİALARI VAR

Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan bin Talal, hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada