YOLSUZLUK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN SUUDİ PRENS İTİRAF ETTİ: PARA KARŞILIĞI SERBEST KALDIM
Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Bodrum aşığı prens Velid bin Talal, "Para karşılığı serbest kaldım." dedi.
Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri olan Velid bin Talal, canlı yayında verdiği röportajda serbest kalması için anlaşma yapmak zorunda kaldığını itiraf etti.
HÜKÜMET İLE ANLAŞMA YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan bin Talal'ın serbest bırakılması için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ettiği iddia edilmişti.
Bloomberg TV'ye konuşan prens, serbest kalmak için hükümet ile bir anlaşma yaptığını itiraf etti.
18 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SERVETİ VAR
Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan Prens bin Talal'ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor.
Forbes dergisine göre bin Talal'ın 18 milyar doları aşkın serveti bulunuyor.
KARA PARA AKLAMA VE RÜŞVET İDDİALARI VAR
Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan bin Talal, hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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