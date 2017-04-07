İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds, 6 çalışanına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından zarar gören müşterilerine 100 milyon sterlin (462 milyon TL) tazminat ödeneceğini duyurdu.



Bu yılın şubat ayında Lloyds ve bankanın iştiraki Halifax Bank of Scotland'da (HBOS) çalışan 6 kişinin bankacılık işlemlerinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından banka, işlemlerden zarar gören müşterilerini tespit ettiğini açıkladı.



Lloyds'dan yapılan açıklamada, zarar gören müşterilere ödenmek üzere 100 milyon sterlinin ayrıldığı belirtildi.







kaynak:hürriyet