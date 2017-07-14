Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söyledi
Darbecilerin 'hero' Tişörtüne Halktan Karşı Hamle: 'traitor' Tişörtü
Son Dakika! Chp, Meclis'teki 15 Temmuz Törenine Katılmayacak
Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadını Ölüm Teğet Geçti! İşte O Görüntüler
Görme Engelli Fulya, Lys Şampiyonluğunu Şaka Sanmış
Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Giderse Ligin En Fazla Kazanan Futbolcusu Olacak
Yolda Ölmek Üzere Bulduğu Kaplumbağaya Kendi Bardağından Su İçirdi
Malaga'yla Anlaşan Cenk Gönen, İspanya'ya Gitti
Ukrayna'da 2 Deaş'lı Yakalandı! "Yere Yat" Emrine Uymayan Vuruldu
100 Tl Ve 50Tl Banknotlara Yeni İmza Eklenecek
Östersunds - Galatasaray Maçı Caps'leri Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Pyd Bölgesinden Türkiye'ye Taciz Ateşi!
"Fantezi Dünyam Geniş" Diyen Rafet El Roman, Eski Sevgilisiyle Barıştı
Fenerbahçe, Takımdan Ayrılan Ekpe Udoh'a Teşekkür Etti
Münevver Karabulut Cinayetinde Ortadan Kaybolan 700 Bin Euro, Buhar Oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü İddianamesi Hazırlandı!
İsrail Polisi Cuma Namazını Kıldırmayacak!
Honda 1,2 Milyon Aracını Neden Geri Çağırıyor ?
Sağlık Durumu İyi Olan Bebek Doğumdan Bir Gün Sonra Öldü
Gelin Adayı Solmaz'ın Oynayacağı Dizinin Adresi Acun Ilıcalı'nın Kanalı Oldu

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadını Ölüm Teğet Geçti! İşte O Görüntüler

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINI ÖLÜM TEĞET GEÇTİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kadını, yolu ortaladığı sırada minibüs adeta teğet geçti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadını Ölüm Teğet Geçti! İşte O Görüntüler(10/10)6

Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ölümle burun buruna geldi. Kadın yolu ortaladığı sırada bir minibüs kendisini adeta teğet geçti. Yayanın ölümden döndüğü an ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yolun  Karşısına  Geçmeye  Çalışan  Kadını  Ölüm  Teğet  Geçti  İşte  O  Görüntüler  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER