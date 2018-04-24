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Yolun Verme Kavgasında, Taksici Yayayı Bıçakladı

YOLUN VERME KAVGASINDA, TAKSİCİ YAYAYI BIÇAKLADI

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada taksici tartıştığı yayayı kolundan bıçakladı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Yolun Verme Kavgasında, Taksici Yayayı Bıçakladı(5/10)1

İstanbul Şişli'de Halasgargazi Caddesi, Şişli Camii trafik ışıklarında meydana gelen olayda taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat'a bıçakla saldırdı.

"BANA BIÇAKLA SALDIRARAK KOLUMDAN YARALADI"

Polat, aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı Polat'ın koluna bez sararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay sorası kolundan yaralanan Polat," Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de "karşıya geçiyorum" dedim. Sonra bana küfür etti. Ben de yanına giderek 'Neden küfür ediyorsun' dedim. Bana tekrar küfür edince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı" dedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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