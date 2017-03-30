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yorgunluk ve hafıza bozukluğuna neden oluyor!

YORGUNLUK VE HAFIZA BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR!

Gündelik hayatta ihmal edilenlerin başında su içmenin geldiğini belirten Pınar Kural Enç, susuzluğun kişide gerginliğe ve sinirliliğe neden olduğunu söyledi.

Tarih : 30 Mart 2017, 17:02
Puan Ver : Yorgunluk Ve Hafıza Bozukluğuna Neden Oluyor!(6/10)6


Gündelik hayatta ihmal edilenlerin başında su içmenin geldiğini belirten Pınar Kural Enç, susuzluğun kişide gerginliğe ve sinirliliğe neden olduğunu söyledi.



Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Az su içmek vücudun tüm dengesini alt üst edebilir. Az su içenlerde yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları görülebilir. Ayrıca susuzluk kişiyi gergin ve sinirli yapar konsantrasyonunu da azaltır" dedi.



 



kaynak:sabah








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