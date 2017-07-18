YOUTUBE EKSİKLİKLERİNİ NE ZAMAN KAPATIYOR ?
Youtube video ön izlemelerini hareketli hale getiren yeni özellik ile önemli eksiklerinden birisine daha veda etti.
Pek çok video platformunun vazgeçilmez özelliği sonunda Youtube'a da gelmiş durumda. Artık videoların küçük resim ön izlemelerinin üzerinde fare ile beklerseniz, videodan kısa bir kesit karşınıza çıkacak. Özellik şimdilik yalnızca masaüstü Chrome ve masaüstü Opera tarayıcıları ile çalışsa da önümüzdeki günlerde destek artacak ve 3D Touch özelliği sayesinde muhtemelen mobil platforma da geçiş yapacak.
Ön izlemenin yalnızca 3 saniye ile sınırlı olması şu anda kullanışlılığın bir parça önüne geçmiş olsa da, özelliğin ilerleyen günlerde gelişecek olması kullanıcıları sevindiriyor. Ayrıca platform, video içerik oluşturucuların şu anda ön izlemeyi düzenlemesine izin vermiyor ancak küçük resimle ilgili birtakım düzenleme imkanı sunuyor.
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