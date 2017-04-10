

Düşük internet hızına sahip kullanıcılar baz alınarak tasarlanan Youtube Go Beta Hindistan'da yayınlandı.



Google'ıntüm alanlarda yaptığı geliştirme ve yenilikler devam ediyor. Firmanın en büyük markalarından Youtubeda yeni özelliklerini sırasıyla hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Youtube için kullanıcıların başlık ve açıklama çevirisi yapma özelliği duyurulmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bugün deYoutube Go Betahayata geçirildi.



Youtube GO,düşük internet hızlarına ve kısıtlı kotalara sahip kullanıcıları düşünülerek tasarlanmış bir uygulama. Youtube GO'da kullanıcıların videoları yakındaki arkadaşlarına bluetoothbağlantısıyla göndermesini sağlanıyor. Böylece video paylaşılan kullanıcılar video izlemek için veri harcamıyor. Uygulamada ilk önce video önizlemesi yükleniyor ve kullanıcılar ne görecekleri konusunda fikir sahibi oluyor. Ayrıca çevrimdışı kullanım için istenen videolar indirilebiliyor. İndirmek için istenen çözünürlük de seçilebiliyor. Uygulamada bir ana ekran bölümü bulunuyor. Burada kullanıcının bulunduğu bölgedeki popüler videolar gösteriliyor.



Youtube Go, Betaolarak Hindistan'daGoogle Play Store üzerinden yayınlandı. Uygulama, az bant genişliğine sahip 2G, 3Ggibi hızlarla internete bağlananlara, yani daha anlaşılabilir şekilde düşük hızlı internet kullanıcılarına göre tasarlandı. Uygulamanın Beta'dan ne zaman çıkacağı ve diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Ancak ülkemize gelmesi durumunda, kullanıcıların ilgisini çekecektir. Zira ülkemizde Adil Kullanım Kotasıve yetersiz altyapı gibi etmenler sayesinde internet hız problemleri yaşandığı sıkça görülüyor.



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