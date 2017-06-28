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youtube kullanıcı sayısını açıkladı

YOUTUBE KULLANICI SAYISINI AÇIKLADI

YouTube kullanıcı sayısı akıl almaz seviyelere ulaştı. VidCon'da konuşan YouTube CEO'su kullanıcı sayıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:57
Puan Ver : Youtube Kullanıcı Sayısını Açıkladı(10/10)11


YouTube kullanıcı sayısı akıl almaz seviyelere ulaştı. VidCon'da konuşan YouTube CEO'su kullanıcı sayıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Ünlü YouTuberların takipçileri ile buluştuğu ve video hazırlamak için kullanabilecekleri son teknolojileri denediği VidCon dün başladı. Son yıllarda daha da popüler hale gelen YouTube'un bu özel etkinliğinde şirket yöneticileri de önemli açıklamalarda bulundu. YouTube CEO'su Susan Wojcicki platformun hızlı yükselişini gözler önüne seren bazı rakamlar açıkladı.



İlk olarak YouTube kullanıcı sayısı açıklandı. Wojcicki'nin verdiği rakamlara göre platformun aylık aktif kullanıcısı sayısı 1.5 milyarı geçti. Üstelik bu sadece YouTube'a giriş yaparak video izleyenlerin sayısı. Bir de giriş yapmadan video izleyenler eklenince bu sayı daha da artıyor ki aslında birçok kişi YouTube'da giriş yapmadan video izliyor. Yani bu noktada dünya nüfusunun belki de üçte birinin YouTube kullanıcısı olduğunu söylemek mümkün.



YouTube CEO'sunun paylaştığı bir diğer detay da hangi platformlarda video izlendiği ile ilgili. Bildiğiniz gibi akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla mobil en önemli platform haline geldi. Ancak son dönemde akıllı televizyonlar da hızla yükseliyor. Wojcicki video izleme konusunda en hızlı yükselişi akıllı TV'lerin gösterdiğini açıkladı.



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