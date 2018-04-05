ABD'de YouTube'un genel merkezinde rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaralayıp daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtilen kadınla ilgili olaydan bir gece öncesine ait detaylar ortaya çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan YouTube'un genel merkezine saldırı planı yaparak 3 kişiyi yaralayan ardından intihar eden kadınla ilgili bir gece öncesine ait detaylar ortaya çıktı. Polis, bir gece önce saldırı yaptığı binanın yakınında ifadesi alınan kadının rahat tavırlarını anlattı.

YOUTUBE BİNASINA RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ SONRA İNTİHAR ETMİŞTİ

San Bruno Polis Departmanından yapılan açıklamada, şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın önce rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin belirlendiği bildirildi.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ GECE ARACI BİNANIN YAKINA PARK EDİLMİŞ

Mountain View Polis Departmanından yapılan açıklamada ise saldırıdan önceki gece YouTube ana merkezine 30 mil (48 kilometre) uzaklıkta bir otoparkta Aghdam'ın aracının tespit edildiği aktarıldı.

SAKİN BİR ŞEKİLDE POLİSLERE İFADE VERMİŞ

Kayıp listesinde olduğu için polis memurlarının araca giderek Aghdam'la konuştuğu ifade edilen açıklamada, konuşma süresince Nasim Najafi Aghdam'ın "sakin" olduğu ve memurların sorularına karşı yardımcı bir tavır takındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, polis memurlarıyla 20 dakika süren konuşması esnasında Aghdam'ın YouTube'dan bahsetmediği, kendisine veya başka insanlara karşı zarar verme düşüncesi içinde olmadığının da anlaşıldığı aktarıldı.

BABASI ARAYIP POLİSİ UYARMIŞ

Ayrıca açıklamada, babası ve erkek kardeşinin Aghdam'ın şiddete başvurabileceğine dair polise açık bir uyarıda bulunmadığı öne sürüldü.

Aghdam'ın saldırıdan önceki gece polis memurlarıyla konuşmasının ardından polisin babasını telefonla aradığı bilgisi verilen açıklamada, babanın "endişeli davranmadığı" ifade edildi.

Telefon konuşmasından 1 saat sonra babanın tekrar polisi aradığına yer verilen açıklamada, bu kez babanın, son zamanlarda YouTube'dan kaldırılan videoları hakkında kızının üzgün olduğu bilgisini polisle paylaştığı duyuruldu.

VURULANLARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti. Polisin yaptığı incelemede, olayda bir kadının öldüğü, 3'ü tabancayla vurulan 4 kişinin yaralandığı belirlenmişti. Şüphelinin kimliği 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olarak açıklanmıştı.

Silahla vurulan yaralılardan 36 yaşındaki erkeğin durumunun kritik olduğu, 32 yaşındaki kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Tedavi altındaki diğer bir kişinin olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bildirilmişti.

YOUTUBE'UN KENDİSİNE AYRIMCILIK YAPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Basında yer alan haberlerde, Aghdam'ın Ocak 2017'de YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendisine ait Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtilmişti.

Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberlerde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.

Kaynak: haberinburada