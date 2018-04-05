NEW Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un ana merkezinde dün yaşanan silahlı saldırıda şüpheli kadının ailesinin polisi uyardığı bildirildi.

AİLESİ SAN DİEGO POLİSİNİ ARAYIP KAYIP OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Bruno kentinde dün meydana gelen, 4 kişinin yaralandığı ve şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın da öldüğü saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı. San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, düzenlenen basın toplantısında, Kaliforniya eyaletinin güneyindeki San Diego şehrinde yaşayan Aghdam'ın ailesinin pazartesi günü San Diego polis departmanını arayarak kendisinin cumartesi gününden beri "kayıp olduğunu" söylediklerini ifade etti.

ARABASINDA UYURKEN BULUNUNCA KAYIP LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Ancak, saldırıdan önceki gece Kaliforniya'nın kuzeyindeki Mountain View kenti polis ekipleri tarafından Aghdam'ın arabasında uyurken tespit edildiğini aktaran Barberini, bunun ardından Aghdam'ın kayıp listesinden çıkartıldığı bilgisini paylaştı.

SALDIRIDAN ÖNCE POLİGONA GİTMİŞ

Saldırıdan önce Aghdam'ın bölgedeki bir atış poligonuna gittiğinin tespit edildiğini söyleyen Barberini, Aghdam'ın saldırıda 9 mm'lik bir tabanca kullandığını doğrulayıp, silahın kendisine kayıtlı olduğunu belirtti. Barberini, saldırıdan önce Aghdam'ın arabasını bölgedeki bir iş yerine park ettikten sonra, YouTube'un ana merkez kampüsüne bir otopark garajını kullanarak giriş yaptığının belirlendiğini dile getirdi.

YOUTUBE'UN UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİĞİ İÇİN SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Aghdam'ın bütün sosyal medya hesaplarının soruşturma kapsamında incelendiğini vurgulayan Barberini, Aghdam'ın YouTube'un politikalarını ve uygulamalarını eleştirdiği için saldırıyı gerçekleştirdiğine inanıldığını söyledi. Barberini, olayda şu anda başka bir şüphelinin olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, federal yetkililer, Kaliforniya eyaletinin güneyinde şüpheliyle ilgili olduğu tahmin edilen iki evde arama yürüttüklerini bildirdi.

BABASI VE ERKEK KARDEŞİ POLİSİ UYARMIŞ

Bu arada ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Aghdam'ın babası Ismail Aghdam'ın kızının kayıp olduğunu bildirmesinin ardından, polise YouTube'un ana merkezine gidebileceğini çünkü şirket hakkında sürekli şikayet ettiğini ve firmadan "nefret ettiğini" söylediğine yer verildi. Haberlerde, Aghdam'ın erkek kardeşi Shahran Aghdam'ın da kız kardeşinin Mountain View kentinde olduğunun öğrenilmesinin ardından, buranın YouTube ana merkezine yakın olması nedeniyle polisi uyardığı vurgulandı.

"YOUTUBE'DA EŞİT BÜYÜME FIRSATI YOK"

Dün basında yer alan haberlerde, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi. Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarıldı. Ayrıca haberde, dün YouTube'un ana merkezinin otoparkından çekilen aracın Aghdam'a ait olduğu, 2014'te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam'ın "Et, cinayettir." yazan aracının vejetaryen karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylediğine yer verildi.

Kaynak: haberinburada