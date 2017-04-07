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youtube video açıklamalarını çevirecek

YOUTUBE VİDEO AÇIKLAMALARINI ÇEVİRECEK

YouTube, farklı dillerde yapılan aramaların da artık tüm videolara ulaşmayı mümkün kılması için yeni bir adım atıyor.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:19
Puan Ver : Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek(5/10)3


YouTube, farklı dillerde yapılan aramaların da artık tüm videolara ulaşmayı mümkün kılması için yeni bir adım atıyor.



YouTube, 2015'ten beri videoların alt yazılarını farklı dillere çeviren bir topluluğa sahip. Ancak bu topluluk sadece video alt yazılarını çevirirken, videoların isimleri ve açıklamaları orijinal dilinde kalıyordu. Üstelik, bu metinler farklı dillere çevrilmediği için arama yaparken, farklı dillerde yapılan aramalar, diğer dillerde aynı konudaki videoların bulunmamasına sebep oluyordu.



YouTube şimdi bunu değiştirecek bir adım atıyor. YouTube'un yeni planına göre, gönüllülerden oluşacak bir çeviri topluluğu, videoların isimlerini ve açıklamalarını da farklı dillere çevirecek. Burada mekanizmanın, Wikipedia'daki gibi çalışacağı düşünülüyor.



Öte yandan Google'ın Translate servisi farklı dilleri çevirmek konusunda son derece başarılı olsa da YouTube henüz bu servisi kendi sistemine adapte etmekte isteksiz gibi görünüyor.



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