YOUTUBER BANU BERBEROĞLU, PAYLAŞIMLARIYLA SOSYAL MEDYAYI YIKIP GEÇİYOR
Sevgilisi Mehmet'le birlikte videolarını paylaşan YouTuber Banu Berberoğlu, hipnoz eden konuşmasıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
Trabzon'da yaşayan ve sürekli olarak gündelik yaşamından kesitler sunan bir Youtuber olan Banu Berberoğlu, sosyal medyanın gündeminde.
BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR
YouTube kanalında 1 yıldır kendi hayatından kesitler sunan Berberoğlu, makyaj, abur cubur ve sevgilisi Mehmet'le gezmeceler sunuyor. YouTube, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında gündem olan Berberoğlu, şimdiden binlerce takipçiye sahip.
HİPNOTİZE ETKİSİ YARATIYOR
Berberoğlu hakkında yapılan yorumlardan çoğu ise Berberoğlu'nun hipnotize etkisi olması. Sosyal medya takipçilerine göre Berberoğlu'nu bir kere izleyen, üst üste saatlerce diğer videolarını da izliyor.
HAYRETTİN'İ AYAKLARINA GETİRDİLER
Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için ünlü komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.
Kaynak: haberinburada
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