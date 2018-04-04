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Youtube'un merkezinde silah sesleri! Bölge ablukaya alındı

YOUTUBE'UN MERKEZİNDE SİLAH SESLERİ! BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Video paylaşım devi Youtube'un ABD'nin California eyaletindeki merkezinde silah sesleri duyuldu. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Youtube'un Merkezinde Silah Sesleri! Bölge Ablukaya Alındı(5/10)1

Video paylaşım sitesi Youtube'ın ABD'nin California eyaletindeki merkezinde silah sesleri duyuldu. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis, halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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