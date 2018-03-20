YOZGAT'DA LİNÇ! MEYDANDA SOYUNDU, 50 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda çırılçıplak soyunan genci yaklaşık 40 kişi linç etmeye kalktı. İran uyruklu Mehrdad Tafakori (22) adlı genç hastaneye kaldırılırken, gencin ruhsal sorunlar yaşadığı belirtildi.
MEYDAN'DA ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU, HALK LİNÇ ETMEYE KALKTI
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda çırılçıplak soyunan İran uyruklu Mehrdad Tafakori adlı genç burada bulunan vatandaşların meydan dayağına maruz kaldı. Biranda şehrin en işlek meydanında soyunan Tafakori'ye önce birkaç kişi müdahale ederek tartıştı. Sayıları biranda yaklaşık 40 kişiyi bulan öfkeli grup Tafakori'yi tekme ve tokatlarla yere yatırarak öldüresiye dövdü.
POLİS, KALABALIĞIN ELİNDEN ZOR ALDI
İhbar sonucu olay yerine gelen polisler, genci öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehrdad Tafakori'nin hastanede gözetim altında tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mehrdad Tafakori adlı gencin ruhsal sorunlar yaşadığını ve buna benzer daha önce de birkaç girişiminin olduğunu bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yunanistan'dan Geri Adım! 2 Askeri İçin Nato Ve Ab'den Medet Ummuştu
- Yunanistan'a Koşarak Geçen Adanalı Hakkında Karar Verildi
- Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı
- Üniversite Hocası, Hakkında Çıkan Ölüm Haberini Ders Sırasında Öğrencilerinden Öğrendi
- Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
Bu Haberle İlgili Yorumlar