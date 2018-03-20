Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda çırılçıplak soyunan genci yaklaşık 40 kişi linç etmeye kalktı. İran uyruklu Mehrdad Tafakori (22) adlı genç hastaneye kaldırılırken, gencin ruhsal sorunlar yaşadığı belirtildi.

MEYDAN'DA ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU, HALK LİNÇ ETMEYE KALKTI

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda çırılçıplak soyunan İran uyruklu Mehrdad Tafakori adlı genç burada bulunan vatandaşların meydan dayağına maruz kaldı. Biranda şehrin en işlek meydanında soyunan Tafakori'ye önce birkaç kişi müdahale ederek tartıştı. Sayıları biranda yaklaşık 40 kişiyi bulan öfkeli grup Tafakori'yi tekme ve tokatlarla yere yatırarak öldüresiye dövdü.

POLİS, KALABALIĞIN ELİNDEN ZOR ALDI

İhbar sonucu olay yerine gelen polisler, genci öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehrdad Tafakori'nin hastanede gözetim altında tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mehrdad Tafakori adlı gencin ruhsal sorunlar yaşadığını ve buna benzer daha önce de birkaç girişiminin olduğunu bildirdi.

Kaynak: haberinburada