YOZGAT'TA AHIRA YILDIRIM DÜŞTÜ: 21 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Yozgat merkeze bağlı Sarınınören köyünde bir ahıra düşen yıldırım sonucu 21 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yozgat merkeze bağlı Sarınınören köyünde yağan yağmurla birlikte ahıra düşen yıldırım sonucu 21 büyükbaş hayvan telef oldu.
ORTAK OLARAK İŞ YAPIYORLARDI
Dün saat 20.30 sıralarında başlayan yağmurla birlikte Yozgat merkeze bağlı Sarınınören köyünde hayvancılıkla uğraşan iki ortak Hasan Tamyıldırım ve Deniz Tamer Akbıyık'a ait ahıra yıldırım düştü.
21 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 21 büyükbaş hayvan telef oldu.
İşte olay yerinden kareler;
Kaynak: haberinburada
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