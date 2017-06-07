

Yozgat'ta saat 04.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Yılmaz Açar (60) yönetimindeki 06 BT 6759 plakalı Otomobil, Ankara'dan Sivas istikametine giderken Başıbüyük köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yoldan gelen Seyit AHMET KILIÇASLAN idaresindeki 06 KFM 66 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yola devrilirken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.







Olayı duyan vatandaşlar 112, emniyet ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri çarpışma sonucu araç sürücüsü Yılmaz Açar'ın (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralı olarak kurtulan Sevim Açar (54) ve Seyhan Açar (13) ise olay yerine gelen ambulanslarla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine tedavileri için gönderildi.06 KFM 66 plakalı tır sürücüsü Seyit Ahmet Kılıçaslan ise kazayı yara almadan atlatırken kazayı duyup olay yerine gelen TIR sürücüsünün anne ve babası ise oğullarının öldüğünü düşünerek feryat ettiler.



Kazanın etkisinden kurtulan tır sürücüsü Kılıçaslan ise olayın nasıl gerçekleştiğini anlatarak emniyet ekiplerine ifade verdi.



Olayın ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







kaynak:milliyet