YOZGAT'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Yerköy ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yerköy ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ömer Tekdal idaresindeki 06 RT 327 plakalı kamyonet, Yozgat-Ankara karayolu Şefaatli yol ayrımında, Ahmet Gülderen'in kullandığı 06 AD 9451 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Ayşe Gülderen ve Afganistan uyruklu kişi, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
kaynak:haberler
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