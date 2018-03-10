YPG İKİ KATLI TÜNELLER YAPTI, KULLANAMADAN KAÇMAK ZORUNDA KALDI
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik, Afrin yürüyüşüne devam ederken, teröristlerin inşa ettikleri iki katlı tüneller görüntülendi. YPG'liler saldırı amaçlı hazırladıkları tünelleri kullanamadan kaçtılar.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 195 oldu.
SON 24 SAATTE 46 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 195 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İKİ KATLI TÜNELLER YAPMIŞLAR
Afrin yolunda ele geçirilen bir bölgede çekilen görüntüler ise YPG'nin iki katlı tünellerini gözler önüne serdi. Teröristlerin saldırı amaçlı hazırladıkları tünelleri kullanamadan kaçtıkları görüldü.
Kaynak: haberinburada
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