YPG, ŞANLIURFA'NIN KARŞISINA BAYRAK ASTI, MEHMETÇİK VURARAK İNDİRDİ
Suriye'nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü YPG'nin flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
Suriye'nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD'nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
DRONE TESPİT ETTİ
Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde YPG flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.
Kaynak: haberinburada
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