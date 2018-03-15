YPG, SİVİLLER KAÇMASIN DİYE YOLU KAPATTI, MEHMETÇİK İŞ MAKİNESİNİ HAVAYA UÇURDU
TSK, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG'li teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG/PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.
İŞ MAKİNESİ HAVAYA UÇTU
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.
İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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