Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yürütülen operasyonlar adım adım Afrin yolunu açarken, Raco Dağı'nın zirvesinden kuşatma altındaki Raco kent merkezi görüntülendi.

TSK'ya bağlı komando birlikleri ve ÖSO güçleri, Raco'nun Türkiye tarafına bakan tüm dağları ve tepelerini kuşatma altına aldı. Türkiye sınırları boyunca kazılan tüneller, siperler ve terörist askeri araçları etkisiz hale getirilirken, TSK komando birlikleri ile ÖSO, Raco dağlarının zirvesinde Raco kent merkezine yapılacak olan operasyonlar için geri sayıma başladı.

ÖSO GÜÇLERİ RACO DAĞI ZİRVESİNDE

Gelişmeleri Raco Dağı'nın zirvesinden izleyen ÖSO Livai Şimal Komutanı Ebu Cafer, askerleri birlikte stratejik planlamalar yaparken, çok kısa bir süre içerisinde Raco kent merkezinin ele geçirileceği müjdesini verdi. Yoğun çatışmaların ardından Azez'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar olan tüm Türkiye sınırlarında terör mevzilerinin etkisiz hale getirildiğini ve Türkiye sınırlarının artık güven içerisinde olduğunu bildiren Ebu Cafer "Türkiye'ye, Raco dağının zirvesinden selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye halkını seviyoruz ve Türkiye'ye yönelik tüm tehditlerin önünün kesilmesi için TSK'nın kahraman komando birlikleri ile birlikte operasyonlarımıza devam ediyoruz. Şu an Raco dağının zirvesindeyiz ve Raco kent merkezine en kısa zamanda girilecek. Türkiye bizleri dualarında unutmasın bu bizim için yeter" dedi.

"AFRİN'E YÖNELİK OPERASYONLARIN HIZ KESMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Livai Şimal Grubu Komutanı Ebu Cafer, Türkiye'nin, ABD'nin Guta açıklaması ile ilgili de görüşlerini bildirirken, bu kararın kendilerini de bağlamadıklarını dile getirdi. Operasyonların bir şekilde durdurulmaya çalışıldığına dikkat çekerken; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonların hız kesmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Yıllardan bu yana terörist gruplar ile yoğun çatışmalar içerisinde olduklarını da anlatan Ebu Cafer, TSK komando birlikleri ile son derece uyum içerisinde operasyonları sürdürdüklerini ve TSK ile beraber teröristlere karşı savaşmaktan büyük onur şeref duyduklarını ifade etti.

BUZ GİBİ DAĞLARDA OPERASYONLAR

TSK ve ÖSO güçlerinin Raco kent merkezini çevreleyen tüm dağlar ve tepelerdeki kontrolleri ele almasının ardından, bölgede çok önceden hazırlanmış tüneller ve siperler de etkisiz hale getirildi. bu tüeneller de görüntülendi. Tünelin içerisinde; yiyecekler, yaşam malzemeleri ve çok sayıda mühimmatların bulunduğunu gözlemlendi. Metrelerce uzunluktaki beton tüneller sayesinde teröristler, zaman zaman Türk jetlerinin hava bombalamalarından ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen top atışlarından kurtulabiliyorlardı.

RACO KENT MERKEZİNDEKİ STRATEJİK YERLER VURULUYOR

Raco dağlarında yerleşen TSK komando birlikleri ve ÖSO güçleri, Azez ve diğer bölgelerden Raco ile Cinderes'e son darbeyi vurup bu iki kenti ele geçirebilmek için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Dağlarda yoğun yağmur, çamur ve sise rağmen kurulan çadırlarda nöbet tutuyor ve olası saldırıları önlüyorlar. Zaman zaman teröristler ile girilen sıcak çatışmalar ile teröristler Raco kent merkezine doğru püskürtülüyor. Soğuk havada Raco dağının zirvesinde odun ateşinde çay içen, yemek yapan ÖSO güçleri, her türlü ağır makinalı silahlar ile 24 saat boyunca nöbetlerini tutmayı sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada