AFP'ye konuşan terör örgütü YPG üyeleri, ABD'nin bölgede kendilerini yalnız bırakmasından korktuklarını söyledi. Bir örgüt üyesi, "ABD bizi uzun süre piyon gibi kullandı." dedi.

Terör örgütü YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'yı geri almasından haftalar sonra ABD Suriye'de yaklaşık 2000 kişiden oluşan askeri gücünün bir bölümünü geri çekmişti. Terör örgütü YPG, şu an ABD bu ortaklıktan uzaklaşınca bölgede elde ettiği siyasi kazanımlarını kaybetmekten kaygı duyuyor.

"BİZİ PİYON GİBİ KULLANDILAR SONRA UNUTACAKLAR"

AFP'ye konuşan 37 yaşındaki Rafea İsmail isimli örgüt üyesi ABD'nin YPG'yi bir süre sonra terk edeceğini düşünüyor. "ABD bizi uzun süre piyon gibi kullandı. Şimdi korkuyoruz. İşleri bitince bizi tamamen unutacaklar" diyor.

45 yaşındaki yabancı dil öğretmeni Naval Farzand ise Rakka'yı terör örgütü DEAŞ'tan YPG'nin kurtardığını, bu yüzden "ABD'nin onları terk edip Türkiye'ye yaklaşmaması gerektiğini" iddia ediyor.

"SAVAŞ DEVAM EDİYOR"

Terör örgütü YPG'nin kadın birliği YPJ'den Nesrin Abdullah isimli örgüt üyesi ise bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğini ve savaşın süreceğini iddia etti. Abdullah, "Koalisyon güçlerinin burada kalarak güvenliği ve istikrarı sağlaması önemli. Çünkü DEAŞ tehdidi sürüyor" dedi.

Kaynak: haberinburada